Curiosità: Starlink è una costellazione di satelliti attualmente in costruzione dal produttore privato aerospaziale americano SpaceX per l'accesso a internet satellitare globale in banda larga a bassa latenza. La costellazione sarà costituita da migliaia di satelliti miniaturizzati prodotti in massa, collocati in orbita terrestre bassa (LEO), che lavoreranno in sintonia con ricetrasmettitori terrestri. SpaceX è intenzionata, inoltre, alla commercializzazione di alcuni dei suoi satelliti per scopi militari, scientifici ed esplorativi.

In orbita attorno alla Luna sono presenti diversi, alcuni di questi servono come ponti radio fra la Luna e la Terra, altri sono in orbita ... ShadowCam ha una sensibilità alla lucevolte ......5 Gigabit copertura (confezione da 3): fino a 660 metri quadrati, il 10% rispetto a Orbi 960 supporto fino adispositivi estensione copertura :aggiuntivi (con 1x Ethernet 10 Gigabit e ...

200 satelliti Starlink persi in due mesi, SpaceX in difficoltà DDay.it

Nonostante la concorrenza, SpaceX lancerà in orbita quasi 200 satelliti internet Lightspeed della società canadese Telesat gagadget.com

Dai test sulle reti alle celle solari per uso "spaziale" fino alle batterie per le auto elettriche, Cesi è un player globale del settore ...Il portavoce del Ministero degli Interni spiega che il bilancio delle vittime della tempesta Daniel, che ha colpito la regione orientale del Paese, è di 5.300 persone nella sola Derna. Unicef: ...