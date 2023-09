Zuppa di Porro 19 settembre 2023

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 19 settembre 2023)di. Sbarchi scatta la linea dura e poi scatta anche la Repubblica: Tunisia salta il patto Ue: ovviamente non è vero. Ma ci siamo abituati ai titoli di quello che un tempo era un giornale serio. Per il Tempo invece arrivaun nuovo schiaffo tedesco. Nuove regole del codice della strada e delle scuole:paiccino molto a sallusti che parla di ritorno della disciplina. Gratteri concede la sua prima intervista al Fatto, annamo bene, e dice che il governo lo ha deluso: maddddai. Mf e le legnate in confindutria: adesso si fanno causa tra loro. Il foglio dice che la Schlein sta più simpatica dopo le insolenze della gruber e il giornale se la prende con il Financial Times. Capezzone sul crollo dei prezzi degli immobili #rassegnastampa19sett L'articolo proviene da Nicola