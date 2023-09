Zelensky | Russia usa la carenza di cibo come arma

Curiosità: Volodymyr Oleksandrovyc Zelens'kyj (in ucraino ; AFI : [wolo'dmr olek'sndrowd ze'lnskj]; Kryvyj Rih, 25 gennaio 1978) è un politico, attore, regista, sceneggiatore e comico ucraino, dal 20 maggio 2019 presidente dell'Ucraina.

... Perché Pechino non vuole Taiwan all'Assemblea dell'Onuall'Onu per parlare di una pace ... Se non si difendono i valori comuni, se l'Onu lascia che la'brutalizzi l'Ucraina senza che ci ..."MOSCA USA IL CIBO COME UN'ARMA" Per, "è chiaro il tentativo delladi usare la mancanza di cibo sul mercato globale per ottenere in cambio il riconoscimento di alcuni, se non tutti, i ...

Assemblea Generale Onu, Zelensky: "Russia non ha diritto di avere armi nucleari" Sky Tg24

Onu, applausi per Zelensky per la prima volta all'Assemblea | Leader Ucraina: "Russia usa cibo ed energia come armi" TGCOM

ed è un chiaro tentativo della Russia di sfruttare come arma la carenza di cibo sul mercato globale in cambio del riconoscimento di alcuni, se non di tutti, i territori conquistati", le parole del ...NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La Russia non ha di diritto di avere le armi nucleari”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, all’Assemblea Generale dell’Onu a New York. “Non si ...