Zelensky di persona all’Onu | “Russia ha causato il genocidio dei bambini ucraini Mosca non ha diritto alle armi nucleari”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) E’ stato accolto, poi congedato, dagli applausi dell’aula del Palazzo di vetro. Ed è stato il suo primo intervento in assoluto all’Assemblea generale dell’Onu. Il presidente ucraino Volodymrha iniziato il suo discorso intorno20 ora italiana. In polo verde militare, ha puntato tutto su una “pace giusta” ma nel frattempo ha chiesto nuovi aiuti, come farà anche giovedì nella sua (seconda) visita alla Casa Bianca e al Congresso, dopo due importanti bilaterali a New York con il premier israeliano Benyamin Netanyahu. E ha ribadito che “non haad avere”, con le quali “minaccia il mondo e non ha ildi farlo. Dissemina paure e minacce, guardate cosa ha fatto alla nostra centrale di Zaporizhzhia“. Il suo è stato un intervento ...