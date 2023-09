Zelensky all' Onu | prepariamo vertice mondiale sulla pace Azerbaijan attacca il Nagorno-Karabakh | 5 morti e 80 feriti

Curiosità: Volodymyr Oleksandrovyc Zelens'kyj (in ucraino ; AFI : [wolo'dmr olek'sndrowd ze'lnskj]; Kryvyj Rih, 25 gennaio 1978) è un politico, attore, regista, sceneggiatore e comico ucraino, dal 20 maggio 2019 presidente dell'Ucraina.

NEW YORK (STATI UNITI) - "La Russia non ha di diritto di avere le armi nucleari". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr'Assemblea Generale dell'Onu a New York. "Non si può credere al diavolo, chiedete a Evgenij Prigozhin", ha aggiunto il leader ucraina, il quale ha lanciato un appello "ad agire uniti ...La Russia sta commettendo "un genocidio" e usa il cibo come un'arma nella guerra contro l'Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyrinterviene'Assemblea generale dell'Onu oggi, 19 settembre 2023. Il leader di Kiev prende la parola nel Palazzo di Vetro con un intervento ovviamente dedicato al conflitto iniziato oltre ...

Applauso dell'aula del Palazzo di vetro prima dell'intervento del presidente ucraino Volodymr Zelensky, che parla per la prima volta all'assemblea generale dell'Onu.