Zelensky all' Onu | Mosca spinge il mondo alla guerra finale

(Di martedì 19 settembre 2023) Applausi per l’intervento di Volodymyrall'Assemblea generale dell’Onu, per la prima volta di persona al Palazzo di vetro di New York. Il presidente ucraino ha lanciato un monito: "il". La Russia "usa i prezzi del cibo e dell'energia come un'arma"...