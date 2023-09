Zelensky a New York visita i soldati ucraini feriti in ospedale

Curiosità: Volodymyr Oleksandrovyc Zelens'kyj (in ucraino ; AFI : [wolo'dmr olek'sndrowd ze'lnskj]; Kryvyj Rih, 25 gennaio 1978) è un politico, attore, regista, sceneggiatore e comico ucraino, dal 20 maggio 2019 presidente dell'Ucraina.

NEGLI USA Gli attacchi sono avvenuti proprio mentre è iniziata la nuova missione negli Usa del presidente ucraino Volodimir. Arrivato ieri aYork per partecipare all'Assemblea ...... tra cui alcuni bambini, e il ferimento di circa altre 30, un'inchiesta condotta dalYork Times punta il dito verso Kiev. Mentre subito dopo l'attacco il presidente Volodymyraveva ...

New York, Zelensky visita in ospedale i soldati ucraini feriti RaiNews

Zelensky arrivato a New York per l'Assemblea dell'Onu Agenzia ANSA

The week-long session, the first full-on meeting of world leaders since the Covid pandemic disrupted travel, has 145 leaders scheduled to speak.Ukrainian President Volodymyr Zelensky and Brazil's Luiz Inacio Lula da Silva will meet Wednesday in New York, the Brazilian president's office said, after previous attempts at a sit-down fell through ...