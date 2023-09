Zanetti | «Colpito da Thuram! Champions League fatta di dettagli»

Leggi su inter-news

(Di martedì 19 settembre 2023) Il vicepresidente dell’Inter,, ha parlato di Marcus Thuram e del suo dirompente impatto in Serie A. Poi un pensiero sullaSORPRESO ? Javiera Planetwin365 su Thuram: «Siamo agli inizi ma credo che sarà un campionato molto equilibrato. Mi hamolto Thuram che sta facendo un grande inizio di campionato e non era scontato poiché era abituato ad un altro tipo di torneo».? Poisui gironi di: «Dal mio punto di vista i gironi sono tutti equilibrati e complicati nello stesso tempo. Laè una competizioneanche die che richiede un ottimo stato di forma nel momento degli appuntamenti in campo. Le ...