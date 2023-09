Youth League | Milan-Newcastle 3-0 | rossoneri in controllo | LIVE NEWS

(Di martedì 19 settembre 2023) Sta per iniziare, partita valida per i gironi della UEFA2023-24. Segui con noi la diretta testuale

Curiosità: La UEFA Youth League, meglio nota come Youth League, è una competizione calcistica continentale per squadre di club Under-19 organizzato dalla UEFA, che si tiene a partire dalla stagione 2013-2014.

Segnando prima su rigore e poi su azione nel corso del primo tempo della sfida dicontro il Newcastle, il baby attaccante è diventato il più giovane calciatore italiano con soli 15 anni ...MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2023 [] Milan vs Newcastle ore 14.00 in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity+3 telecronaca: Raffaele Pappadà AC Milan vs Newcastle United FC in diretta alle ...

Una partita importante per la Primavera, una telefonata la cui risposta avrebbe dato dei segnali importanti date le ultime stagioni non facili dei biancocelesti. L'esordio ...Ancora una prestazione da fenomeno per Francesco Camarda, classe 2008, punta centrale del Milan Primavera. Dopo aver bruciato le tappe in campionato, si è preso anche il palcoscenico della Youth ...