Youth League 2023 24 | inizia bene il Milan con il Newcastle Troppo Atletico Madrid per la Lazio

Leggi su sportface

(Di martedì 19 settembre 2023) In attesa delle partite della Championsdei grandi, nel pomeriggio si sono esibite, entrambe in casa, ile laPrimavera che si sono esibite rispettivamente controed, portando a casa una vittoria ed una sconfitta. Ilin quel diello ha voluto lanciare un segnale in un girone che si profila tosto ed equilibrato. I rossoneri hanno condotto una partita perfetta culminata con una vittoria rotonda per 4-0. Tutto in discesa nel momento in cui, al 15esimo Scotti fa il panico sulla fascia per poi servire Traore che a porta vuota mette in rete. Il doppio vantaggio arriva dopo 5 minuti con il rigore di Camarda che spiazza il portiere del. Prima di andare al riposo c’è spazio per ...