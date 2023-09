(Di martedì 19 settembre 2023) Punta sullo, in particolar modo con questa versionenbsp;dellache trasuda del blasone e dell'heritage della casa del diapason. La base è la medesima dell'...

Curiosità: La Yamaha XSR 700 è una motocicletta di stile retro, prodotta dalla casa motociclistica giapponese Yamaha Motor dal 2015.

Punta sullo stile, in particolar modo con questa versionenbsp;dellache trasuda del blasone e dell'heritage della casa del diapason. La base è la medesima dell', però qui la filosofia cambia completamente: essenziale e minimale, ...Punta sullo stile, in particolar modo con questa versionenbsp;dellache trasuda del blasone e dell'heritage della casa del diapason. La base è la medesima dell', però qui la filosofia cambia completamente: essenziale e minimale, ...

Yamaha XSR700 Legacy: stile e piacere di guida La Gazzetta dello Sport

Moto su misura: Yamaha XSR700 Trueriders

La Yamaha XSR700 rappresenta una fusione perfetta tra l’innovazione tecnologica e l’estetica retrò. Questa moto, appartenente al segmento Sport Heritage, offre un’esperienza di guida autentica e ...SIAMO SPECIALIZZATI NELLA VENDITA IN TUTTA ITALIA CON CONSEGNA A DOMICILIO. Il Nostro TEAM è a Vostra completa disposizione per darvi tutte le informazioni necessarie, per seguirvi nell'acquisto a ...