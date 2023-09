Yadea KS6 Pro

Leggi su scartoff

(Di martedì 19 settembre 2023) Se sei un pendolare o un cittadino urbano alla ricerca di un mezzo di trasporto ideale per i tuoi spostamenti brevi e medi, o se cerchi il compagno perfetto per affrontare gli ‘ultimi miglia’ del tuo viaggio con altri mezzi di trasporto pubblico, il è un nome che dovresti assolutamente considerare. Questo monopattino elettrico pieghevole è stato progettato con un occhio di riguardo per la praticità, la potenza e l’affidabilità. Non solo è un prodotto di fascia media, ma si distingue come un monopattino elettrico di livello premium, grazie a caratteristiche come un motore potente, pneumatici tubeless autoriparanti e un sofisticato ammortizzatore della forcella anteriore, il tutto pensato per garantire una guida fluida e confortevole. recensione La parte posteriore di questo monopattino elettrico è un vero spettacolo di ingegneria. Qui è alloggiato il potente motore elettrico da 500 ...