WWE | Prime indiscrezioni sullo status di Jade Cargill

(Di martedì 19 settembre 2023) Ormai è noto:è ormai da considerarsi un nuovo membro del roster WWE. L’ex TBS Champion, in questa settimana, dovrebbe presentarsi al Performance Center per prendere dimestichezza con il suo nuovo ambiente lavorativo ma non mancano già le speculazionidell’ex campionessa AEW. I rumours Durante il Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha indicato che la WWE starebbe già lavorando ad alcuni piani per la. La wrestler, stando alle, dovrebbe “saltare” il periodo di rodaggio a NXT per approdare direttamente al main roster, tant’è che si starebbero già pianificando le sue mosse tra i “big”. Inoltre, per lavige la “massima priorità” e verrà trattata come una vera e propria star nella ...

Ormai è noto: Jade Cargill è ormai da considerarsi un nuovo membro del roster WWE. L'ex TBS Champion, in questa settimana, dovrebbe presentarsi al Performance Center per prendere dimestichezza con il ...