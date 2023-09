WWE | Ecco chi sarà il prossimo grande avversario di Gunther

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 19 settembre 2023)è, da poco, diventato il WWE Intercontinental Champion più longevo di sempre, battendo il record durato ben 35 anni di The Honky Tonk Man, il quale riuscì a mantenere il titolo per 453 giorni. Il campione ha voluto celebrare questa impresa a Raw, ma è stato interrotto dall’uomo che ha quasi impedito che il record venisse battuto: Chad Gable. La situazione è presto degenerata e Gable e il suo tag team partner Otis hanno dato vita a una rissa con tutto l’Imperium.Fortunatamente per gli American Alpha, che si sono trovati ben presto in inferiorità numerica, ci ha pensato Tommaso Ciampa a mettere in fuga l’Imperium, entrando sul ring armato di sedia d’acciaio. “Wrestling is a love story” Nell’ultima puntata di Raw, Tommaso Ciampa ha sconfitto Giovanni Vinci e, in seguito, ha dichiarato in un’intervista di essersi intromesso negli affari dell’Imperium ...