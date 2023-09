WWE | Doppia difesa titolata a Raw settimana prossima | una riguarda NXT…

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 19 settembre 2023) Dopo che Becky Lynch ha difeso con successo il suo NXT Women’s Title ieri notte, nel prossimo episodio di Raw sarà Dominik Mysterio a mettere in palio il suo North American Title contro Dragon Lee. Ma non solo. È stato infatti annunciato un rematch di Payback, con il Judgment Day che difenderà gli Undisputed Tag-Team Titles all’assalto degli ex campioni Kevin Owens e Sami Zayn. Chiude il quadro Bronson Reed Vs Otis, dopo la vittoria del primo su Chad Gable di ieri notte, mentre avremo inoltre la risposta di Shinsuke Nakamura alla sfida lancatagli dal World Heavyweight Champion Seth Rollins. Undisputed WWE Tag Team Championship: Damian Priest & Finn Balor (c) vs. Kevin Owens & Sami Zayn NXT North American Championship: “Dirty” Dominik Mysterio (c) vs. Dragon Lee Otis vs. Bronson Reed Shinsuke Nakamura risponderà alla sfida di Seth Rollins