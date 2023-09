WWE | Cancellato un match annunciato per Raw causa infortunio

(Di martedì 19 settembre 2023) Durante l’ultimo episodio di Raw, Viking Raiders e New Day avrebbero dovuto affrontarsi in un 2 Out of 3 Fallsma l’incontro è statodi unoccorso ad Erik. Adam Pearce, nel backstage, ha spiegato la situazione a Kingston e Woods, con l’ex WWE Champion che ha sfidato invece Ivar, partner di Erik, ottenendo una grande vittoria al termine di un incontro davvero bello e combattuto. Non abbiamo ad ora aggiornamenti sulle condizioni di salute di Erik ma, in caso di novità, ve le riporteremo tempestivamente.

Curiosità: La World Wrestling Entertainment, Inc., nata come Capitol Wrestling Corporation (1953-1963) e nota come World Wide Wrestling Federation (1963-1979) e come World Wrestling Federation (1979-2002), è un'azienda statunitense di intrattenimento che si occupa principalmente di wrestling, oltre a film, musica, videogiochi e merchandising. È quotata in borsa al New York Stock Exchange di New York.

La WWE ha cancellato un segmento della Bloodline a SmackDown World Wrestling

La WWE invade le serie tv: dopo Becky Lynch anche Triple H ... World Wrestling

Dopo i recenti problemi causati da Matt Riddle in aeroporto a NYC, il wrestler è pronto a tornare dopo una settimana di pausa ...WWE Superstar Spectacle Show è stato un grande successo in India, ma non tutto è andato secondo i piani. Durante il viaggio di ritorno, infatti, Matt Riddle ha avuto un incidente all'aeroporto JFK. Tr ...