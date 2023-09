WWE | Becky Lynch in cerca di nuove sfidanti | ma Natalya “ruba” l’opportunità

(Di martedì 19 settembre 2023) La scorsa settimanaha completato il grande slam in WWE andando a vincere il titolo NXT, unico che mancava nella sua ricca bacheca. The Man ha colto al balzo un’opportunità, vincere il titolo “non era nella sua cartella del bingo quest’anno”, ma dopo le interazioni con Tiffany Stratton ne ha approfittato per completare un ciclo.stanotte si è presentata a Raw, il suo roster d’appartenenza, e ha indetto una Open Challenge aperta soprattutto a quelle lottatrici che pur lavorando sodo rimangono nelle retrovie e senza opportunità, ma la risposta non è stata quella che si aspettava. Titolo non per giovani Nonostante le belle parole disu ciò che il titolo ed NXT rappresentano per il futuro della disciplina a presentarsi per il match titolato è stata una veterana,...

Curiosità: Rebecca Quin, meglio conosciuta con il ring name Becky Lynch (Limerick, 30 gennaio 1987), è una wrestler irlandese sotto contratto con la WWE, dove si esibisce nel roster di Raw. Appare anche ad NXT dove è l'attuale detentrice dell'NXT Women's Championship.

