Wta Guangzhou 2023 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 20 settembre con Bronzetti

(Di martedì 19 settembre 2023) Il, glie l’didel WTA 250 diper la giornata di20. Sul Center Court scende in campo la prima testa di serie del tabellone Magda Linette in un match che si prospetta impegnativo contro Daria Saville. Occhi puntati su Lucia, che dopo il facile esordio affronta la nipponica Uchijima per un posto nei quarti di finale. CENTER COURTOre 08:00 – (1) Linette vs Saville a seguire – Shnaider vs Wang Non prima delle 13:00 – Yuan vs Kalinskaya o Hruncakova COURT 2 Ore 08:00 – Golubic vs (5) Masarova a seguire – (3) Maria vs Bai a seguire – Tauson vs Putintseva COURT 5 Ore 08:00 – Uchijima vs (4)a seguire – (7) Minnen vs Dart SportFace.

Curiosità: Jasmine Paolini (Bagni di Lucca, 4 gennaio 1996) è una tennista italiana.

L'azzurra lascia un solo game alla qualificata Ya Yi Yanga in meno di un'ora di gioco. Avanti Golubic che trova Masarova Tutto facile per Lucia Bronzetti all'esordio aldi. La Cina riabbraccia il tennis professionistico e l'azzurra timbra il successo in maniera inequivocabile, lasciando un solo game a Ya Yi Yang, 6 - 0, 6 - 1 in 57 . La testa di serie ...Tutto facile per Lucia Bronzetti all'esordio nel250 di. La trasferta asiatica non poteva partire meglio per la testa di serie numero 4 del tabellone, che in meno di un'ora di gioco si è sbarazzata con irrisoria facilità della sua ...

