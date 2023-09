WTA Guangzhou 2023 | Lucia Bronzetti domina all’esordio con Yang Ya Yi

(Di martedì 19 settembre 2023) Tutto molto facilepernel torneo WTA di. La tennista romagnola ha superato con un perentorio 6-1 6-0 la rappresentante di Taipei Chinese,Ya Yi, numero 236 della classifica mondiale. Una vittoria arrivata in appena 57 minuti per l’azzurra che non ha davvero mai faticato contro un’avversaria decisamente di rango inferiore.hato, vincendo 57 punti contro i 29 dell’avversario. Al servizioha ottenuto il 78% dei punti quando ha servito la prima. Disastroso, invece, il rendimento dell’asiatica, conche ha conquistato appena il 41% dei punti con la prima. La partita ha davvero poco da raccontare.è partita fortissimo nel primo set, salendo ...

Curiosità: Jasmine Paolini (Bagni di Lucca, 4 gennaio 1996) è una tennista italiana.

Tutto facile per Lucia Bronzetti all'esordio nel250 di. La trasferta asiatica non poteva partire meglio per la testa di serie numero 4 del tabellone, che in meno di un'ora di gioco si è sbarazzata con irrisoria facilità della sua ...ITALIANI IN CAMPO OGGI250" primo turno [4] L. Bronzetti - [Q] Y. Yang " ore 12.30, diretta su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre, 212 di Sky)1000 Guadalajara " secondo ...

WTA 1000 Guadalajara, WTA 250 Guangzhou e WTA 125 Parma: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo sette ... LiveTennis.it

WTA Guangzhou: Tauson elimina Fruhvirtova, avanti anche Masarova Ubitennis

Guangzhou, 19 set. - (Adnkronos) - Esordio sul velluto per Lucia Bronzetti, l’unica azzurra in gara nel torneo Wta 250 di Guangzhou (cemento, montepremi 259.303 dollari). La 24enne riminese di Villa V ...Get the latest Vegas odds and bet on the Washington Commanders to make the NFL playoffs and win the 2024 Super Bowl.