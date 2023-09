WTA Guangzhou 2023 | c’è Uchijima per Bronzetti | avanza Tatjana Maria

(Di martedì 19 settembre 2023) Chiuso il programma del primo turno del torneo WTA di, in Cina, tornato in calendario dopo tre anni di assenza e giunto alla diciottesima edizione. L’Italia punta su Lucia, che da quarta testa di serie ha stravinto con Yang Ya Yi; per lei ci sarà la giapponese Moyukaal secondo turno. La numero 175 al mondo ha avuto la megli onella sfida tra qualificate con la francese Jessica Ponchet in una sfida davvero combattuta, durata la bellezza di due ore e mezza. Tra i match più interessanti di giornata, bene, che supera di slancio la filippina Alexandra Eala lasciandole solo tre giochi, per lei ora la wild card Bai Zhuoxuan che ha superato Despina Papamichail. La padrona di casa ha dimostrato così la sua crescita in questo, dove ha guadagnato ...

Curiosità: Jasmine Paolini (Bagni di Lucca, 4 gennaio 1996) è una tennista italiana.

