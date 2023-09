WTA Guadalajara 2023 | Camila Giorgi annienta Bucsa e vola agli ottavi

Leggi su oasport

(Di martedì 19 settembre 2023) Grande successo dinel secondo turno del WTA 1000 di. Sul cemento messicano, l’azzurra (n.56 del ranking) domina contro la spagnola Cristina(n.87 WTA) e si impone con un netto 6-1 6-2 in appena un’ora e 9 minuti di gioco. Oradi finale la nativa di Macerata dovrà vedersela con la vincente della sfida tra la greca Maria Sakkari (testa di serie n.2) e l’australiana Storm Hunter. L’inizio non è dei migliori per, che subisce il break nel primo game. Poi però l’italiana classe 1991 reagisce subito e conquista il controbreak, portando dunque il punteggio sull’1-1. Nel terzo gioco l’azzurra rischia nuovamente di perdere il turno di servizio, ma questa volta è brava a salvarsi in due occasioni prima di salire sul 2-1. ...