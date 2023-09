Wta 1000 Guadalajara 2023 | programma e ordine di gioco martedì 19 settembre con Giorgi

(Di martedì 19 settembre 2023) Ile l’didi19per il torneo Wtadi. Sul cemento messicano torna in campo Camila, che dopo la vittoria al debutto contro Sherif sfida la spagnola Bucsa per un posto al terzo turno. Da segnalare anche gli esordi di tante big, vale a dire le teste di serie più alte che in virtù del loro status hanno potuto beneficiare di un bye: si tratta di Ons Jabeur, Caroline Garcia, Maria Sakkari e Madison Keys. IL TABELLONE DEL TORNEOE COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY L’didi19(orari italiani) ESTADIO AKRON DE TENIS Ore 20:00 – Sasnovich vs (3) ...

Curiosità: I tornei WTA 1000 di tennis sono una nuova categoria istituita all'interno della Women's Tennis Association dal 2021. Questa categoria di tornei attribuisce il maggior numero di punti per la classifica mondiale e i montepremi più ricchi dopo i tornei del Grande Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e U.S. Open, controllati dall'ITF) e le WTA Finals. Ha rimpiazzato le precedenti WTA Premier Mandatory e WTA Premier 5, mentre la vecchia WTA Premier è stata sostituita dai Tornei WTA 500 e la vecchia categoria International è stata rimpiazzata dai Tornei WTA 250. Le vincitrici di questi tornei avranno 1000 punti WTA per i tornei Mandatory e 900 per i Non Mandatory,

Camila Giorgi se la vedrà contro Cristina Bucsa nel secondo turno deldi Guadalajara 2023 (Messico) , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località sudamericana. Buona la prima per la marchigiana, che all'esordio ha domato in due set la solida ...Martina Trevisan si aggiudica il derby con Jasmine Paolini e vola al terzo turno del torneodi Guadalajara 2023. Sul cemento messicano la tennista classe 1993 supera la connazionale con il punteggio finale di 7 - 5 6 - 2 dopo un'ora e trentasette minuti di battaglia e si qualifica ...

Martina Trevisan ha battuto Jasmine Paolini 7-5, 6-2 nel derby italiano e si è qualificata per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Guadalajara. Trevisan ha iniziato il secondo set con grande ...Esordio positivo per Jasmine Paolini, testa di serie numero 15, nel torneo di categoria WTA 1000 scattato nella serata italiana a Guadalajara, in Messico: l’azzurra… Leggi ...