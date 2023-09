Wes Anderson spiega l' origine del suo stile visivo | Non ho un' estetica

Leggi su movieplayer

(Di martedì 19 settembre 2023) La cifra stilistica di Wesè ormai facilmente riconoscibile, anche se allo stesso regista appare molto spontanea. La prossima settimana usciranno in Italia i due nuovi lavori di Wes, ovvero Asteroid City e il corto Netflix La meravigliosa storia di Henry Sugar, e sebbene la cifra stilistica del regista sia ampiamente riconoscibile, non è così per il suo autore. "Beh, non ho un'", ha esordito, riprendendo alle domane nel corso di una recente intervista. Quando gli fanno notare che alcune persone probabilmente non sarebbero d'accordo con questa affermazione, il regista ha aggiunto: "Capisco perfettamente! Persino io posso dire: 'Beh, sì, posso confermare che è la stessa persona'. Ma è un'invenzione. Quello che facevo in Bottle …