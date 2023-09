Volley | Preolimpico 2023 | Italia a caccia di tre punti fondamentali contro l’insidiosa Thailandia

Leggi su oasport

(Di martedì 19 settembre 2023) Dopo due vittorie in altrettante partite, la Nazionaledifemminile affronterà lanel terzo match valido per il Torneo. Se Corea del Sud e Slovenia non spaventavano l’, seppur in formazione rimaneggiata, lapotrebbe rivelarsi il primo test impegnativo verso le partite che, sulla carta, sembrano contare maggiormente. Il ranking ufficiale FIVB vede infatti le thailandesi al momento al 14° posto, risultato guadagnato anche grazie alla costante presenza inball Nations League, torneo che le ha viste nel 2022 accedere anche alle Final Eight. Laè inoltre fresca vincitrice del Campionato Asiatico, trofeo messo in bacheca davanti al pubblico di casa nella finale del 6 ...