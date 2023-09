Volley femminile | Preolimpici | duello Serbia-Cina | il Brasile perde un punto | Turchia a fatica Ok Italia e USA

(Di martedì 19 settembre 2023) Terza giornata dei tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il. Si disputano tre gironi con otto squadre ciascuno, le prime due classificate di ogni raggruppamento staccheranno il biglietto per i Giochi mentre gli ultimi cinque posti verranno assegnati attraverso il ranking FIVB (tenendo conto dell’obbligo di rappresentanza continentale). Nella Pool A continua il testa a testa tra, con l’Olanda all’inseguimento. Nella Pool B proseguono a braccetto, Giappone e(oggi le sudamericane hanno lasciato unper strada). Nella Pool C le favorite d’obbligo sono USA,e Polonia. Di seguito tutti i risultati della terza giornata deidi ...

Curiosità: La Trentino Volley è una società pallavolistica di Trento, militante nella massima serie nazionale ininterrottamente dal 2000. Si tratta di una delle società sportive più titolate del Trentino-Alto Adige, in virtù dei trofei nazionali ed internazionali vinti a partire dal 2007.

Italia, ritiro a Cavalese prima del torneo. Proprio come la Nazionaledi Davide Mazzanti, impegnata nel Preolimpico a Lodz oggi Sylla e compagne hanno ottenuto la terza vittoria in ...Lo ha detto il ct dell'Italvolley, Davide Mazzanti, dopo la terza vittoria ottenuta dalle azzurre nel preolimpico di Lodz contro la Thailandia (3 - 1, 25 - 19; 21 - 25; 25 - 22; 25 - 18). ...

Lodz – Uno straordinario tris dell’Italia del Volley Femminile nella Pool C del Torneo Preolimpico in svolgimento in Polonia. Nella città di Lodz, le Azzurre hanno battuto la Thailandia per 3-1 (25-19 ...L'Italia ha sconfitto la Thailandia per 3-1 (25-19; 21-25; 25-22; 25-18), conquistando così il terzo successo nel preolimpico di volley femminile. Le azzurre hanno regolato la rognosa compagine asiati ...