Volley femminile | Italia-Thailandia 3-1 | azzurre incostanti | ma Antropova è devastante con più di 30 punti!

(Di martedì 19 settembre 2023) L’ha sconfitto laper 3-1 (25-19; 21-25; 25-22; 25-18) e ha infilato la terza vittoria consecutiva nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il. La nostra Nazionale, che nell’ultimo fine settimana aveva regolato le poco accreditate Corea del Sud e Slovenia con un doppio 3-0, è riuscita ad avere la meglio in un’intensa battaglia sportiva andata in scena a Lodz (Polonia), superando una formazione che ha fatto dell’esasperata difesa e del lavoro con i centrali il proprio punto di forza. Le ragazze del CT Davide Mazzanti temevano particolarmente questa sfida, considerando le caratteristiche tecniche dell’avversario e la recente vittoria ai Campionati Asiatici, anche se le rivali erano reduce dalle nette sconfitte maturate nel fine settimana contro ...

