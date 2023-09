(Di martedì 19 settembre 2023) L’Italia ha sconfitto la Thailandia per 3-1 (25-19; 21-25; 25-22; 25-18), conquistando così il terzo successo nel preolimpico difemminile. Le azzurre hanno regolato la rognosa compagine asiatica e si sono così ripetute dopo le affermazioni ottenute nel weekend contro Corea del Sud e Slovenia. La nostra Nazionale incrocerà la Colombia nella giornata di domani e poi nel settimana sfiderà USA, Germania e Polonia nei match che determineranno le due qualifiche alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’oppostoè stata grande protagonista di questo incontro, durante il quale ha messo a segno ben 34 punti, e ha poi analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Sono felicissima perché era davveroportare a casa questa partita contro una Thailandia che gioca una pallavolo molto ...

Curiosità: Ekaterina Antropova (in russo ; IPA: [(j)kt'rin n'tropv]; Akureyri, 19 marzo 2003) è una pallavolista russa naturalizzata italiana, opposto della Savino Del Bene.

Convocate le opposteAntropova e Sylvia Nwakalor . Per finire, presenti anche le libere Eleonora Fersino e Beatrice Parrocchiale . Spicca l'assenza di Paola Egonu ...Bonitta si rifugia in un timeout dal quale la Slovenia esce ricucendo fino al 15 - 13 prima di subire una sfuriata in attacco e al servizio firmata daAntropova spalleggiata al centro da ...

Volley, Ekaterina Antropova: "Importante evitare il tie-break, vittoria fondamentale. Bel gioco di gruppo" OA Sport

Italia, terza Vittoria al Torneo Olimpico di pallavolo: batte la ... Olympics

L'Italia si afferma sulle asiatiche 3-1 nella terza giornata del girone troneggiando a punteggio pieno. Domani la sfida contro la Colombia in attesa degli incontri decisivi ...Terzo successo per le azzurre al pre-olimpico in Polonia. Dopo Corea del Sud e Slovenia, arriva il successo anche contro la Thailandia.