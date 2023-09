Vitulano | ponte sequestrato | ‘festa’ con sapori tipici contro la burocrazia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNelle settimane scorse ha citato Ennio Flaiano (“La situazione è grave ma non è seria”), questa volta ha tirato in ballo Ignazio Silone (parlando di “Odierna Fontamara del Sannio”): il sindaco del Comune di(Benevento), Raffaele Scarinzi, fa ricorso alla letteratura, ad aforismi e paradossi per denunciare le conseguenze derivanti dal sequestro di unche collega la frazione dirutto al suo paese. E ora rende noto che la gente della frazione promuove unaper accendere i riflettori su quanto sta accadendo. “Lamette in ginocchio i cittadini e la gente si difende come può ricorrendo anche alla fantasia: neppure l’episodio, da me denunciato qualche settimana fa, di un’ambulanza costretta a violare i sigilli del...