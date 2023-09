Vis Pesaro-Virtus Entella oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di martedì 19 settembre 2023) Ecco le informazioni relative alla, l’, latv e lodi Vis, match valevole per la quarta giornata del campionato italiano di. I padroni di casa hanno raccolto 0 punti nelle prime tre giornate, e dopo la sconfitta di Carrara, vogliono trovare i primi punti stagionali. La formazione ospite, dal canto suo, ha iniziato con due pareggi euna sconfitta, e vorrà così cercare la prima vittoria dell’anno. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 19 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Curiosità: La Vis Pesaro dal 1898 S.r.l., meglio nota come Vis Pesaro, è una società calcistica italiana con sede nella città di Pesaro. Milita in Serie C, la terza divisione del campionato italiano.

...30 Serie C NOW 4a Giornata Girone A: Pergolettese vs Triestina diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW Telecronaca: Sabino Palermo Ore 18:30 Serie C NOW 4a Giornata Girone B:vs Virtus ......- Atletico Madrid (Youth League) - SKY SPORT ARENA 18.30 Lucchese - Gubbio (Serie C) - SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 254) Pergolettese - Triestina (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)...

La Vis Pesaro a caccia dei primi punti, ma bisogna fare i conti con l'Entella corriereadriatico.it

Vis Pesaro-Entella, probabili formazioni: le scelte di Banchieri e Melucci GenovaToday

Oggi alle 18,30 l'Entella sfida la Vis Pesaro, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming ...Alle 18,30 seconda in "casa" in campo neutro, Banchieri recupera Valdifiori, i liguri dopo il cambio di allenatore cercano il cambio di marcia ...