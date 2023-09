Violentate e barbaramente uccise due modelle | il terrore di un serial-killer

Leggi su notizie

(Di martedì 19 settembre 2023) Non ci sono le prove, ma la famiglia delle due ragazze insiste con la polizia e sostiene che c’è un assassino che uccide da tempo Momenti di puronegli Stati Uniti. Ci sono due ragazze, duetrovate morte in appena quarantotto ore. E ora a a Los Angeles la città dove è successo, vive nel. Le due ragazze si chiamavano Nichole ‘Nikki’ Coats e Malisa Mooney, rispettivamente di 32 e 31 anni a Downtown LA. Entrambe. Entrambe sono statein modo barbaro assicurano le forze dell’ordine. Ovviamente le famiglie sono angosciate per quanto è successo e parlano senza dubbi che ci si trovi davanti ad unche in questo momento è a piede libero. Le due ragazzea Los Angeles (Twitter Notizie.com)Le prove ...