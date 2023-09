Villa Passalacqua sul lago di Como tra storia e glamour

Curiosità: Villa Lucini Passalacqua è una villa sorta nel XVIII a Moltrasio sulla sponda sinistra del ramo occidentale del lago di Como.

Chrissy Teigen e John Legend sono tronati aa Moltrasio, sul Lago di Como. Lo stesso posto dove si era sposati 10 anni fa. E si sono detti di sì un'altra volta. . Postando una serie ...... dall'ex Villaggio Tav aSegù, e il commissario Pd Nicola Fonzo - parlando di senza fissa dimora - ha ricordato ai presenti "le persone che continuano a bivaccare nella ex caserma". ...

John Legend e Chrissy Teigen: seconde nozze in Italia, 10 anni dopo il primo sì sul Lago di Como AMICA - La rivista moda donna

Dimore da sogno: Villa Sola Cabiati sul lago di Como Immobiliare.it

Per festeggiare i 10 anni di matrimonio, John Legend e Chrissy Teigen si sono risposati in Italia, con 4 invitati speciali in più ...