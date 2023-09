Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 settembre 2023)DEL 19 SETTEMBREORE 20:20 ALESSIO CONTI BUONA SERA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAPARTIAMO DARALLENTAMENTI SULLAFIUMICINO PER LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CODE TRA VIA LAURENTINA E VIA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO A SUD VERSO OSTI CODE SU VIA DEL MARE, OSTIENSE E COLOMBO TRA IL RACCORDO E ACILIA TRAFFICO INTENSO PER L’AFFLUSSO DEI TIFOSI ALLO STADIO OLIMPICO PER LA PARTITAATLETICO MADRID CHE INIZIERÀ ALLE ORE 21.00 PER EFFETTO INCOLONNAMENTI SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, CON CODE ANCHE SU FLAMINIA E SALARIA DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO PER I CANTIERI NOTTURNI QUESTA SERA LAVORI DI PAVIMENTAZIONE SULLA DIRAMAZIONE...