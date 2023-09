Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 settembre 2023)DEL 19 SETTEMBREORE 19:35 ALESSIO CONTI BUONA SERA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAPARTIAMO DASUL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA DA BUFALOTTA A LA RUSTICA E DALLA LAURENTINA ALL’AURELIA IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRAFIUMICINO E VIA FLAMINIA INCOLONNAMENTI ANCHE SULLAFIUMICINO PER LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CODE TRA VIA LAURENTINA E VIA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO A SUD VERSO OSTI CODE SU VIA DEL MARE, OSTIENSE E COLOMBO TRA IL RACCORDO E ACILIA MENTRE SULLA LAURENTINA DIFFICOLTÀ D’IMMISSIONE AL RACCORDO DA VALLERANO E VIA IGNAZIO SILONE TRAFFICO INTENSO PER L’AFFLUSSO DEI TIFOSI ALLO STADIO OLIMPICO PER LA PARTITAATLETICO ...