Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 settembre 2023)DEL 19 SETTEMBREORE 19.05 ALESSIO CONTI BUONA SERA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAPARTIAMO DASUL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA DA BUFALOTTA A LA RUSTICA E DALL’ARDEATINA ALL’AURELIA IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRAFIUMICINO E FLAMINIA INCOLONNAMENTI ANCHE SULLAFIUMICINO DALL’ANSA DEL TEVERE VERSO IL RACCORDO E PER LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CODE TRA VIA MAGLIANA E VIA COLOMBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA PONTINA INCOLONNAMENTI VERSOTRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO ANULARE, MENTRE VERSO OSTI CODE SU VIA DEL MARE, OSTIENSE E COLOMBO TRA IL RACCORDO E ACILIA TRAFFICO INTENSO PER L’AFFLUSSO DEI TIFOSI ALLO STADIO OLIMPICO PER LA PARTITA ...