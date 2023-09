Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 settembre 2023)DEL 19 SETTEMBREORE 18.35 ERICA TERENZI BUONA SERA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LASULLA PONTINA CI SONO CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO ANULARE IN ENTRATA A. FILE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE VERSO ACILIA. NUMEROSI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA LAURENTINA E OSTIENSE. FILE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA-FIUMICINO E LANINA TRA TOR BELLA MONACA E LA TIBURTINA E TRA SETTEBAGNI E LA FLAMINIA. FILE POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO ...