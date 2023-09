Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 settembre 2023)DEL 19 SETTEMBREORE 18.05 ERICA TERENZI BUONA SERA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAAPRIAMO CON ANZIO: INCIDENTE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA FORNACE; CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA. E PROSEGUENDO SULLA NETTUNENSE, INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI CECCHINA, PAVONA E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DELL’APPIA. SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA CENTRALE DEL LATTE E LO SVINCOLO PER LA A24-L’AQUILA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI FRA PONTINA E TUSCOLANA. FILE POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È ...