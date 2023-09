Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2023 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 settembre 2023)DEL 19 SETTEMBREORE 17.20 ERICA TERENZI BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAIN APERTURA SULLA A1-NAPOLI, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI FROSINONE. LE CODE PARTONO DA COLLEFERRO IN DIREZIONE. CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E IL RACCORDO ANULARE NEI DUE SENSI DI MARCIA. FILE ANCHE SU VIA DI CASAL BIANCO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA A1 VERSO GUIDONIA MONTECELIO. SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA CENTRALE DEL LATTE E LO SVINCOLO PER LA A24-L’AQUILA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI FRA PONTINA E TUSCOLANA. TRAFFICO RALLENTATO POI SUL TRATTO URBANO ...