Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2023 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 settembre 2023)DEL 19 SETTEMBREORE 16.20 ERICA TERENZI BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LADISAGI IN AUMENTO SULLE STRADE REGIONALI: CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. FILE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI SANT’ALESSANDRO IN DIREZIONE COLLEVERDE. RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO. SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA CENTRALE DEL LATTE E LO SVINCOLO PER LA A24-L’AQUILA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI FRA PONTINA E TUSCOLANA. TRAFFICO RALLENTATO POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA LA TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA. DA ERICA ...