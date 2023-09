Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 settembre 2023)DEL 19 SETTEMBREORE 15.20 ERICA TERENZI BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LATRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. FILE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI SANT’ALESSANDRO IN DIREZIONE COLLEVERDE. RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO. SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI RALLENTA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. PER IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ CON ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ALLE 21, POI BUS SOSTITUTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE ...