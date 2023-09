Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 settembre 2023)DEL 19 SETTEMBREORE 10.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MARTEDI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SULLA VIA OSTIENSE INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALTEZZA MEZZOCAMMINO VERO IL RACCORDO IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO UN INCIDENTE È LA CAUSA DI CODE DA OSTIA ANTICA VERSO ISOLA SACRA SU VIA DELL AEROPORTO PASSIAMO SUL RACCORDO CIRCONE TORNATA REGOLARE SULLE DUE CARREGGIATE VERSO IL CENTRO SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE Qui a complicare la situazione anche un incidente sullo stesso tratto SULLA CASSIA BIS PERMANGONO LUNGHI INCOLONNAMENTI PER LAVORI TRA FORMELLO E IL CENTRO ACEA VERSO LA CAPITALE AUTO IN FILA SULLA FLAMINIA E SALARIA DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE DA MARCO ...