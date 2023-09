Verso Braga-Napoli | Garcia ha deciso | pronta una novità di formazione

(Di martedì 19 settembre 2023) Domani sera ilscenderà in campo contro il. Per gli azzurri potrebbe esserci unaattesa da tutti i tifosi del. Manca sempre meno al debutto stagionale delin Champions League. I ragazzi di Rudi Garcìa domani sera sfideranno ilin Portogallo. Nonostante l’avvio difficile in questa stagione, i tifosi azzurri non faranno mancare il loro supporto alla squadra. Allo stadio, infatti, saranno previsti circa 800 tifosi nel settore ospiti. Come detto, l’inizio di stagione delnon è stato dei migliori. Dopo le prime due vittorie contro Frosinone e Sassuolo, gli azzurri sono crollati sotto i colpi della Lazio e hanno pareggiato contro il Genoa. Oltre ad alcuni evidenti problemi nel costruire pericoli per le difese avversarie, quello ...

Curiosità: Guimarães (gim'~i) è un comune portoghese di 159 576 abitanti situato nel distretto di Braga. Il suo territorio comunale è bagnato dalle acque del fiume Ave.

Gli azzurri cercano il riscatto in Europa dopo le ultime deludenti prestazioni in campionato. In Portogallo possibili novità nell'undici titolare ...Il programma di domani in vista della Champions: alle 12 l’allenamento al Konami Training Center di Castel Volturno, poi il volo verso Braga. Di seguito, il programma di allenamenti e conferenze stamp ...