Verona | Baroni | ‘Doig infortunio meno grave del previsto | bravo Bonazzoli’ | Serie A

(Di martedì 19 settembre 2023) 2023-09-18 23:27:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: L’allenatore dell’Hellas, Marcoha dichiarato dopo il pareggio per 0-0 con il Bologna nel posticipo della quarta giornata di campionato inA: “La squadra ha fatto un primo tempo importante con delle giocate interessanti, mi è piaciuto Bonazzoli. Potevamo passare in vantaggio, ma avevamo di fronte una squadra forte e abbiamo dovuto fare i conti con qualche. Doig si è procurato una brutta distorsione, per fortuna sembradel. Nella ripresa abbiamo sofferto insieme, portando a casa un buon pareggio”. “Questo è un campionato difficile, tutte le squadre si sono rinforzate e si è alzato il ...

Curiosità: Marco Baroni (Firenze, 11 settembre 1963) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, tecnico del Verona.

Marco, allenatore dell'Hellas, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna Marco, allenatore dell'Hellas, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al ...Commenta per primo L'allenatore dell'Hellas, Marcoha dichiarato dopo il pareggio per 0 - 0 con il Bologna nel posticipo della quarta giornata di campionato in Serie A: 'La squadra ha fatto un primo tempo importante con delle ...

Verona: Baroni, "grande prestazione nel primo tempo col Bologna" - Calcio - Ansa.it Agenzia ANSA

Hellas Verona, Baroni: "Ottimo primo tempo. Doig L'infortunio sembra meno grave del previsto TUTTO mercato WEB

Finisce in parità tra Verona e Bologna al Bentegodi. Nel posticipo è 0-0. Meglio il Bologna, che ha più occasioni a fronte di un Hellas che si mostra stanco. Baroni… Leggi ...Non va oltre lo 0-0 il Verona di Baroni contro il Bologna di Thiago Motta. Un punto importante per la squadra che ha voglia di restare su questo trend di risultati ...