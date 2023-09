Vendemmia turistica | al via il progetto di Sannio Consorzio Tutela Vini

(Di martedì 19 settembre 2023) Al via, nel, i primi approcci con la, ilregolamentato dall’associaziome nazionale Città del Vino lo scorso 12 luglio. LaAcademy, in cooperazione con le aziende viticole consorziate, è pronta a entusiasmare enoturisti e curiosi … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Curiosità: La festa della vendemmia di Montmartre (Fête des vendanges de Montmartre in francese) è una festa che celebra annualmente, dal 1934, i vini prodotti nel vigneto della collina di Montmartre, il Clos-Montmartre, a Parigi. L'appezzamento si trova in un pittoresco angolo tra Rue de Saules e Rue Saint-Vincent, sui fianchi della collinetta (la butte in francese): si tratta dell'unica vigna dell'intera area metropolitana della capitale.

La Sannio Academy del Sannio Consorzio Tutela Vini, in cooperazione con le aziende vitivinicole consorziate ha avviato un nuovo progetto, la, allo scopo di creare un'esperienza immersiva per appassionati ed enoturisti, che parte dallae prosegue attraverso tutte le fasi successive (il mosto che si fa vino, ......Pedalino e gli assessorati comunali coinvolti nell'evento per l'impegno sinergico finalizzato all'ottima riuscita della Sagra della, ha posto l'accento "sulla valenza culturale e...

MONTEPULCIANO. La Toscana regina del podio delle mete vitivinicole più scelte al mondo. A rilevarlo è Airbnb, tra i portali di prenotazione on line La classifica del portale di prenotazione Airbnb ric ...Interessante e accurata indagine quella elaborata dalla società Perleuve attraverso l’Indice Bigot relativa alla vendemmia di quest’anno. Una vendemmia dal potenziale qualitativo medio-alto, sinora ...