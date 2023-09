Vela | Europei Formula Kite 2023 | prima giornata annullata per maltempo

Leggi su oasport

(Di martedì 19 settembre 2023) Nulla di fatto nelladei Campionatidi. Le condizioni meteo a Portsmouth, in Inghilterra, non hanno infatti permesso lo svolgimento delle regate odierne e l’inizio di questa rassegna continentale è stato dunque rinviato a domani. Il problema principale di oggi è stato sicuramente il vento che soffiava a oltre 45 nodi, e probabilmente anche domani ci saranno purtroppo delle condizioni meteorologiche piuttosto simili. Secondo le previsioni, da giovedì fino a domenica (giorno delle Final Series) il tempo dovrebbe invece essere favorevole. Ricordiamo che per l’Italia gareggeranno Riccardo Pianosi, Lorenzo Boschetti e Mario Calbucci in campo maschile e Maggie Pescetto, Sofia Tomasoni e Tiana Laporte nella prova femminile. Foto: ...