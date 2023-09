Vegni | ' Un Lombardia in onore di Gimondi | ha incarnato tutti i valori del ciclismo'

Curiosità: Mauro Vegni (Cetona, 7 febbraio 1959) è un dirigente sportivo italiano. È l'attuale direttore del Giro d'Italia e delle altre classiche di RCS Sport, quali Milano-Sanremo e Giro di Lombardia.

Saranno loro tre i favoriti del Giro di, edizione numero 117, in programma il 7 ottobre. ... 4.400 metri di dislivello - "come il tappone dolomitico del Giro", rimarca Mauro- , con le ...

Il Lombardia presented by Crédit Agricole: 238 km da Como a Bergamo, 4400 m di dislivello. Le leggende del ciclismo sfidano il percorso impegnativo.Tadej Pogacar per il tris; Remco Evenepoel per centrare la doppietta con la Liegi; Primoz Roglic per dimenticare il terzo posto della Vuelta. Saranno loro tre i favoriti del Giro di Lombardia, edizion ...