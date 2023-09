Vaticano | un Sinodo “green” per proteggere il pianeta e abbattere le emissioni di Co2

(Di martedì 19 settembre 2023) Città del– Alla vigilia della pubblicazione di una “nuova” Laudato si’, la Segreteria Generale delintende dare il suo contributo alla salvaguardia del creato attraverso una forma di compensazione delledi CO2 residue prodotte dalla prossima XVI Assemblea Generale deldei Vescovi. Mediante il supporto economico della Fondazione SOS Planet e l’apporto tecnico di LifeGate, già sperimentato in occasione dell’Assemblea Sinodale del 2019, si provvederà a compensare parte delledi CO2 residue grazie a progetti capaci di generare un “credito” di carbonio tale da bilanciare il “debito” accumulato. Il progetto scelto per la compensazione delle, che risponde al criterio di ecologia integrale così come proposto dall’enciclica Laudato si’, ...

Sono centinaia e centinaia i vescovi che da tutto il mondo arriveranno a Roma per il maxi Sinodo che si aprirà il prossimo 4 ottobre: per compensare le emissioni di C02 dei voli aerei di ...