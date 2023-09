Curiosità: Zeus (in greco antico: e, Zèus) nella religione greca è il re degli dèi olimpi, dio del cielo e governatore dei fenomeni meteorologici, in particolare del tuono. I suoi simboli sono la folgore, il toro, l'aquila, la quercia e l'olivo.

In Italia, l'ultima indagine rapida dell'Iss, effettuata su campioni notificati dal 21 al 27 agosto 2023, riporta come prevalente (41,9%) laEG.5 (cd.), in rapido aumento in Europa, ...è unapiù resistente e con una maggiore capacità di sfuggire alle difese anticorpali e ciò in virtù di una particolare mutazione (F456L) avvenuta a livello della proteina Spike del virus.

Variante Eris, dopo i primi sintomi quali medicinali assumere Quali vanno evitati Le linee guida ilmessaggero.it

Covid, variante Eris: cosa fare se si entra in contatto con un positivo Sky Tg24

Dopo circa due mesi di sostanziale stabilità del numero dei nuovi casi settimanali di Covid-19 - che tra metà giugno e metà agosto hanno oscillato tra 3.446 (6-12 luglio) e ...La variante Eris è tornata a provocare l'aumento dei contagi Covid. Sono numerose le testimonianze di persone costrette a casa alle prese con i sintomi e i medici di base confermano ...