Valditara dimentica l’Anpi E pure la Costituzione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 19 settembre 2023) Il ministro dell’Istruzione Giuseppenon ha ancora trovato un minuto per incontraree rinnovare il protocollo che permette di organizzare nelle scuole (gratuitamente) lezioni sue Resistenza. Il protocollo ha una scadenza triennale e la riconferma andrebbe fatta entro il mese di settembre. Il ministronon ha ancora trovato un minuto per rinnovare il protocollo che permette aldi organizzare nelle scuole lezioni sue Resistenza Lo racconta il presidente dell’Associazione nazionale partigiani, Gianfranco Pagliarulo, che in una lettera-appello inviata al presidente della Repubblica e alla presidente del Consiglio, esprime “sincero rammarico” per la situazione di stallo. Il protocollo vuole “promuovere e sviluppare iniziative di ...