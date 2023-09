Usa | 12enne impara rianimazione da Stranger Things | salva un uomo

Curiosità: L'alfabeto italiano è l'insieme delle lettere usate nel sistema di scrittura alfabetico utilizzato per trascrivere i fonemi propri della lingua italiana. È composto da 21 lettere. Nella pratica sono utilizzate anche altre 5 lettere (lettere straniere), per parole di derivazione per lo più straniera o latina; per l'insieme di tutte le 26 lettere si usa invece il termine alfabeto latino. In passato la lettera J (i lunga) faceva parte dell'alfabeto italiano, ma oggi è usata solo in alcuni nomi, cognomi e toponimi.

Un ragazzino eroe salva la vita al suo terapista grazie ad una tecnica di rianimazione imparata dalla popolare serie tv Stranger Things. L'episodio si è verificato in Florida. Austen Macmillan, 12

Stupri a Caivano, la mamma della 12enne: “Ci stanno minacciando” Cronache della Campania

