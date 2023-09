Usa | ciclista investito intenzionalmente lasciato a morire in strada | «Sì | colpiscilo» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 19 settembre 2023) «Pronto?», chiede il conducente diciasettenne. «Sì», risponde l’amico sul sedile del passeggero prima che l’altro spinga sull’acceleratore e investa ilche viaggiava di fronte all’auto. Tutto come se fosse un gioco. La scena è immortalata nel, girato dai ragazzi stessi e messo online, dove i due pianificano di investire l’uomo, Andreas Probst, 64enne ex agente della polizia in pensione che si trovava sulladella zona Nord Ovest di Las Vegas intorno alle 6 del mattino del 14 agosto, data a cui risale l’incidente. Il 17enne alla guida del mezzo – che aveva rubato – è stato arrestato poco dopo dalla polizia del Nevada, ma l’accusa è cambiata, passando da omicidio colposo a omicidio doloso questo fine settimana, quando il filmato è emerso. La dinamica dell’investimento Nelle ...